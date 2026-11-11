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Με τους Ντεβόντ Άπσον (14π.), Έζρα Μάντζον (13π.) και Γιώργο Καμπερίδη (15π.) να δίνουν τον ρυθμό στην επίθεση και τον Τζάκσον Κρόιζερ (12π., 5ρ.) να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 104-82 της Ουνιβερσιτατέα στην Κραϊόβα.
Η νίκη, για την 6η αγωνιστική του 3ου ομίλου του FIBA Europe Cup, ανέβασε το ρεκόρ των Ροδιτών στο 4-2 και τους έφερε ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στον δεύτερο γύρο.
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