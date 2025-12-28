Σε αλλαγή προπονητή αναμένεται να προχωρήσει ο Κολοσσός Ρόδου.

Ο Χαβιέ Καράσκο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τους «θαλασσί», λίγο πριν συμπληρώσει έναν χρόνο στο τιμόνι της ομάδας, τα ηνία της οποίας ανέλαβε στις 22 Ιανουαρίου 2025.

Λόγω της απογοητευτικής πορείας στο εφετινό πρωτάθλημα (ρεκόρ 2-9) οι διοικούντες το σύλλογο αποφάσισαν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε ένα «ηλεκτροσόκ» στην ομάδα.

Έτσι ο Ισπανός προπονητής αποχωρεί, δίνοντας τη θέση του στον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος είναι έτοιμος για την τέταρτη θητεία του στον Κολοσσό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας κόουτς ήταν στον πάγκο της ομάδας από το σμαραγδένιο νησί τη σεζόν 2014/15, από το 2015 έως το 2018 και τη σεζόν 2019/20.

Τελευταίος σταθμός στην προπονητική καριέρα του Λυκογιάννη ήταν η Ελιτζούρ Νετάνια στο Ισραήλ.