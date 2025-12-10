Ο τραυματισμός του Ράιαν Τέιλορ (σ.σ. κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού) στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η αναμενόμενη απουσία του για διάστημα 6-8 εβδομάδων υποχρέωσαν τον Κολοσσό Ρόδου στην απόκτηση περιφερειακού παίκτη.

Οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την προσθήκη του 29χρονου Αμερικανού γκαρντ Ντέιβιντ Νίκολς, ενώ βρίσκονται μία ανάσα από την απόκτηση και του 26χρονου Αμερικανού φόργουορντ Τέβιν Μακ, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα Πατρών και της Καρδίτσας.

O Μακ έπαιζε φέτος στην Σταρτ Λούμπλιν στην Πολωνία και στο πολωνικό πρωτάθλημα είχε 15.2 πόντους μ.ό., 5.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέιβιντ Νίκολς. Ο Ντέιβιντ Νίκολς είναι γεννημένος στις 26 Μαρτίου του 1996, στο Ιλινόι των ΗΠΑ και με ύψος 1,83μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα από το 2015 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε στο Albany Great Danes, ενώ τη σεζόν 2018/19 έπαιξε στο Florida State Seminoles.

Στην πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας αγωνίστηκε στην Κύπρο με την Ομόνοια το 2019/20. Έκτοτε αγωνίστηκε σε Σλοβενία με την Ρογκάσκα, Βέλγιο με την Ουνιόν Μον-Ενό, Γαλλία με τη Μοριέν Σαβί, Φινλανδία με την Κομπράτ, Ουγγαρία με τις Σοπρόν και Φέχερβαρ και Τουρκία στη Γιάλοβασπορ.

Φέτος, ο Νίκολς ξεκίνησε στο Αζερμπαϊτζάν με τη Σαμπάχ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 3,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ».