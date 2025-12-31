Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, με καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ, κι ενώ είχε συλληφθεί στη Ρόδο, όταν παρέλαβε πακέτο από τις ΗΠΑ με 245 γραμμ. κάνναβη και αναγραφόμενο παραλήπτη τον ίδιο.

Ο Γκάουντλοκ δεν μπορεί να βγει από την χώρα και πρέπει να εμφανίζεται κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος κρατείτο μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν γνώριζε τι περιείχε το δέμα.