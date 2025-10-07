Ο Άντριου Γκάουντλοκ υπέστη θλάση στον δικέφαλο και θα χάσει τα ματς του Κολοσσού Ρόδου με Άρη και Παναθηναϊκό, όπως ενημέρωσαν οι Ροδίτες. Αν και η απουσία του Αμερικανού σούτινγκ γκαρντ δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον Κολοσσό αποφάσισαν να αναζητήσουν άμεσα τον αντικαταστάτη του και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης περιφερειακού παίκτη.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως ο αθλητής Andrew Goudelock υπέστη θλάση στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας μας απέναντι σε Άρη και Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Η οικογένεια του Κολοσσού H Hotels Collection εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Andrew Goudelock».