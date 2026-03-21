Ο Κολοσσός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Πάτρα και έφυγε με ένα τεράστιο διπλό παραμονής, επικρατώντας του Προμηθέα με 98-76, για την 22η αγωνιστική της GBL.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά (75% στα δίποντα, 45% στα τρίποντα), ενώ είχε και 10 κλεψίματα, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Με αυτή τη νίκη κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου γύρου, προσπερνώντας τους Πατρινούς στη βαθμολογία.

