Τo πρώτο ευρωπαϊκό «διπλό» της Ιστορίας του, πανηγύρισε ο Κολοσσός στο Αζερμπαϊτζάν, συνεχίζοντας αήττητος στον 3ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Οι Ροδίτες επικράτησαν άνετα με 80-62 της Γκέντσε, για τη 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ (52 έναντι 39) και η διάρκεια στο κομμάτι της άμυνας, με αποκορύφωμα τη δεύτερη περίοδο, όταν περιόρισε την Γκέντσε στους 11 πόντους και εξασφάλισε διαφορά 13 πόντων (27-40 στο 20΄), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για τον Κολοσσό. Άλλωστε με 2/15 τρίποντα οι γηπεδούχοι δεν είχαν δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής.

Κορυφαίοι των νικητών οι Μάνιον (7ρ.) και Κρούζερ (9ρ.) με 19 και 17 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Γκέντσε πάλεψε ο Γκάρετ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80

Διαιτητές: Γιανκόφσκι, Τβάουρι, Καβάρ

Γκέντσε (Κνέζεβιτς): Γκάρετ, Ρόουντς, Αλεκμπέροβ, Μαγκί, Μέρφι, Ιμπραχίμοβ, Ισμαγίλοβ, Τοντ, Καμαρά, Γιουσιφσάτζε, Έλινγκτον, Μαμαντί.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Γουίλις, Καράμπελας, Μάνιον, Τσιακμάς, Άπσον, Καλαϊτζάκης, Χρηστίδης, Καμπερίδης, Χάρις, Στίβενσον, Μπάρνετ, Κρούζερ.