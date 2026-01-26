Σε διευκρινιστική τοποθέτηση προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλες ερμηνείες.

Ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου θέλησε να ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή υπόνοια εμπλοκής προσώπων του αθλητικού χώρου.

Η αρχική του ανάρτηση είχε γίνει λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός στο κλειστό της Καλλιθέας, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Πετρόπουλος είχε γράψει: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες». Το story κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα, όμως ήδη είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί στον αγώνα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο Πετρόπουλος επέστρεψε στο Instagram με νέα ανάρτηση, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Όπως ανέφερε: «Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου».