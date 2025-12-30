Ο Άντριου Γκάουντλοκ του Κολοσσού συνελήφθη τη Δευτέρα (29/12) στη Ρόδο, όταν παρέλαβε πακέτο από τις ΗΠΑ με ποσότητα κάνναβης και αναγραφόμενο παραλήπτη τον ίδιο από εταιρία ταχυμεταφορών.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ οδηγήθηκε την Τρίτη (30/12) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ θεωρείται ξένο σώμα στον Κολοσσό Ρόδου και ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες λύσης του συμβολαίου του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη στη Ρόδο 37χρονος αλλοδαπός για εισαγωγή και κατοχή κάνναβης Ο δράστης εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελεγχόμενης παράδοσης δέματος ναρκωτικών ουσιών Κατασχέθηκαν -252- γραμμ. κάνναβης, θρυμματιστής κ.α. Συνελήφθη χθες (Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, εντοπίστηκε στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ύποπτο δέμα ναρκωτικών με προορισμό τη Ρόδο, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης. Ακολούθως, έγιναν άμεσες ενέργειες για την εξακρίβωση των στοιχείων του παραλήπτη και οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, για τη σύλληψή του δράστη.

Μεσημβρινές ώρες χθες (29.12.2025), 37χρονος παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Ρόδο και αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν, τον προσήγαγαν και ακολούθησε περαιτέρω έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε το δέμα περιείχε -245- γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην κατοικία του δράστη βρέθηκαν επιπλέον:

-7- γραμμάρια ακατέργαστής κάνναβης

-2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

Θρυμματιστής κάνναβης

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».