Αίσθηση και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Ρόδο η σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ από τις Αρχές. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προχώρησαν στη σύλληψη του Αμερικανού γκαρντ του Κολοσσού, καθώς στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει σοκ στο εσωτερικό της ομάδας, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι ο Γκάουντλοκ αποτελούσε τα τελευταία χρόνια βασικό αγωνιστικό σημείο αναφοράς του Κολοσσού.

