Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Κολοσσού στο φετινό FIBA Europe Cup είναι έτοιμο να ξεκινήσει, με τους Ροδίτες να ανακοινώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα με τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια στον Γ’ Όμιλο της διοργάνωσης.

Οι Ροδίτες ανακοίνωσαν το πλήρες πρόγραμμα του Ομίλου του FIBA Europe Cup, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροκσπόρ, Κραϊόβα και Γκέντσε για μια θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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