Η σκυτάλη περνά στον Κολοσσό και τον Προμηθέα. Μετά τις νίκες της Μυκόνου και του Ηρακλή στην πρεμιέρα τους, οι δύο ελληνικές ομάδες μπαίνουν σήμερα στη μάχη του FIBA Europe Cup, θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα με το δεξί στη διοργάνωση.

Πρώτος στη δράση ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται στις 18:00 την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου. Οι Ροδίτες έχουν ήδη πάρει ψυχολογία από το ξεκίνημα της Stoiximan GBL, στο οποίο επικράτησαν με 91-75 της Δόξας Λευκάδας, και θέλουν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα και στην Ευρώπη. Ο Ζώης Καράμπελας χαρακτήρισε το παιχνίδι απαιτητικό, τονίζοντας πως η ομάδα είναι προετοιμασμένη για μια σκληρή αναμέτρηση.

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