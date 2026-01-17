Υπερέχοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης επικράτησε του Περιστερίου με 93-75, στο πλαίσιο της νοκ-άουτ μάχης για τα Play-in του Κυπέλλου και προκρίθηκε στο Final 8.

«Κλειδιά» στην επιτυχία του ήταν η δυναμική του στη ρακέτα (39 ριμπάουντ, εκ των οποίων 10 επιθετικά, με το Περιστέρι να μαζεύει 31) και η ευστοχία από μακρινή απόσταση (14/29 τρίποντα), με τους Μπράις Τζόουνς, Αρνόλντας Κουλμπόκα να είναι οι κορυφαίοι του στο παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 22 πόντους (10/10 βολές, 3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ για κανένα λάθος και ο Λιθουανός φόργουορντ με 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο.

Πάλεψαν περισσότερο για το Περιστέρι οι Τάι Νίκολς (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κόψιμο), Σι Τζέι Χάρις (18 πόντοι, 2 κλεψίματα).

Με τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να βάζουν με άνεση την μπάλα στο καλάθι, ο Άρης προηγήθηκε, με το… καλησπέρα, με 10-3 (2’). Διαφορά την οποία, με τη συμβολή των Άντζουσιτς, Νουά, έστειλε στο 7’ στο +9 (21-12).

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Χάρις, με συνεχείς πόντους του οποίου το Περιστέρι μείωσε στο δίποντο στο (9’ 21-19).

Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με επιμέρους 17-8, με τον Κουλμπόκα να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, αξιοποιώντας, κυρίως, την εκτελεστική του δεινότητα από τα 6.75 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο) και ξέφυγαν στο 14’ με +11 (38-27). Δύο λεπτά αργότερα βρέθηκαν στο +15 (16’ 43-28) και στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου στο +22 (24’ 66-44).

Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν τη μάχη, εκμεταλλευόμενοι τη χαλαρότητα των γηπεδούχων και με εκφραστές τους Καρντένας, Ιτούνας, Βαν Τούμπεργκρν, Μουράτο, Κακλαμανάκη, «έτρεξαν» επιμέρους 4-18 και πλησίασαν στο 31’ στους 8 πόντους (70-62).

Ο Άρης διατήρησε την ψυχραιμία του, πήγε στο 33’ στο +14 (78-64), στο 37’ στο +17 (85-68) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (1), Τζόουνς 22 (2), Νουά 7 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης , Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 5 (1), Χαρέλ 7 (2), Άντζουσιτς 11 (2), Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 19 (5).

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (2), Καρντένας 5, Βαν Τούμπεργκεν 2, Πετράκης 3 (1), Πέιν 2 , Ιτούνας 6 (2), Μουράτος 7 (1), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 18 (4), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (1).