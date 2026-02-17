Το Μαρούσι ήταν εντυπωσιακό και επικράτησε καθαρά του Άρη με 87-80, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Ανδρών.

