Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Το πρόσφατο επεισόδιο του Αργεντινού γκαρντ Λούκα Βιλντόσα και της συζύγου του με τους τραυματιοφορείς ενός ασθενοφόρου στην Ιταλία, ενδέχεται να σημάνει το τέλος της καριέρας του στη Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Repubblica».

Συγκεκριμένα, η ιταλική εφημερίδα αναφέρει πως η διοίκηση της Βίρτους θα περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης και αν τελικά ο Αργεντινός γκαρντ κριθεί ένοχος, τότε θα προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, στο οποίο μια τραυματιοφορέας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Μπολόνια.

Επί του παρόντος, μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης, υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του, γι’ αυτό και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ιταλικής ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν.