Το Νορθ Καρολάινα επικράτησε της Σάρλοτ με 89-82 σε αγώνα επίδειξης, με τον Νεοκλή Αβδάλα να ξεχωρίζει και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να προσφέρει πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο.

Ο Αβδάλας ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, συνδυάζοντας σκορ, δημιουργία και παρουσία στα ριμπάουντ. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας 5/9 σουτ εντός πεδιάς και 2/3 τρίποντα. Η συνεισφορά του ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ομάδα του χρειάστηκε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

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