Στo βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο της Εθνική μας, σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στο Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, στάθηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στις δηλώσεις του, μετά την αποψινή νίκη της «γαλανόλευκης» στην Ποντγκόριτσα, ο οποίος χαρακτήρισε φοβερή την εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου.

«Παίξαμε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Δείξαμε χαρακτήρα, αρχίσαμε από την άμυνα και στην επίθεση είχαμε ένα φοβερό παιχνίδι από τον Τολιόπουλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού.