Ανακοίνωσε Ντιαλό το Λαύριο

Την ενίσχυσή του με τον Άλφα Ντιαλό ανακοίνωσε το Λαύριο. Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ, o οποίος είναι απόφοιτος του Providence, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Άιζακ Κόουπλαντ.

Το Λαύριο θα αποτελέσει τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό του 23χρονου, μετά το NCAA, όπου σε τέσσερα χρόνια θητείας είχε μέσο όρο 12,2 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 2,2 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Alpha Diallo welcome aboard!

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (29/06/1997) Αμερικανού Small forward (2.01m) Alpha Diallo, απόφοιτο του πανεπιστημίου Providence.

Το Who_is_Who του Alpha Diallo:

NCAA (2016-2020): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας o Alpha σε 130 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ, 1.2 κλεψίματα και 2.2 ασίστ.

Την senior season είχε Μ.Ο./αγώνα: 14.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 1.5 κλεψίματα και 2.5 ασίστ.

Career highlights & awards:

2× Second-team All-Big East (2019, 2020)

Χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους Παναμερικανικούς αγώνες Μπάσκετ (Περού, 2019). Αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ με Μ.Ο. 15 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα.

Off the Court: Πτυχίο: Management. Hobbies: Κολύμβηση, yoga, μουσική, μαγειρική.

Αγαπημένες ομάδες: Denver Broncos, Los Angeles Lakers.

Αγαπημένοι αθλητές: Kobe Bryant, Joe Johnson, Shaun Livingston.

Αγαπημένη ταινία: Paid In Full.

Αγαπημένο φαγητό: Mac and cheese.

Αγαπημένο βιβλίο: Harry Potter

Alpha, congratulations on being part of our dynamic team, Lavrio BC! The entire team welcomes you and we hope to have a long and successful journey together».