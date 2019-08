Επιστροφή ΝτεΚόζι στην Ελλάδα για το Λαύριο

Πριν δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Basket League με τον Κόροιβο. Στη νέα σεζόν ο Κουέντον ΝτεΚόζι θα φοράει τη φανέλα του Λαυρίου που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ. Ο ΝτεΚόζι είναι η τρίτη κίνηση της ομάδας της λαυρεωτικής στο τελευταίο τριήμερο μετά από εκείνες της απόκτησης των Μουράτου και Άλμαν.

H ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (08/08/1994) Αμερικανού shooting guard (1.96m) Quenton D. DeCosey Jr! O «Q» είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Τemple και επιστρέφει στην Eλλάδα μετά τη σεζόν 2017-2018.

NCAA (2012-2016): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας ο Quenton σε 129 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα 11.7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ποσοστό ευστοχίας 39,6% στα δίποντα, 34,8% στα τρίποντα & 70,6% στις ελεύθερες βολές.

San Antonio Spurs: το καλοκαίρι του 2016 συμμετείχε στο NBA Summer league του Λας Βέγκας με τους San Antonio Spurs, όπου σε 4 αγώνες είχε μέσο όρο 4.5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Professional career:

➦ Universo Treviso (2016-2017): σε 20 αγώνες είχε Μ.Ο. 9.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ.

➦ Pallacanestro Chieti (2016-2017): σε 5 αγώνες είχε Μ.Ο. 10.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ.

➦ Κόροιβος (2017-2018): σε 26 αγώνες είχε Μ.Ο. 13 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

➦ NBA G-League (2018-2019): με τους Maine Red Claws σε 8 αγώνες είχε Μ.Ο. 4.6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ και με τους Salt Lake City Stars σε 8 αγώνες είχε Μ.Ο. 5 πόντους, 1 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

«Είσαι ο και λέγεσαι»: το προσωνύμιο που απέκτησε ο Quenton DeCosey στην κολεγιακή του καριέρα ήταν… «Q»!

Off the Court: ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ: Miami Heat / ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ: Michael Jordan / ΦΑΓΗΤΟ: ‘’το τηγανητό κοτόπουλο του παππού μου’’ / MUSIC: Hip-hop and rap / ΤΑΙΝΙΑ: “Love and Basketball.” / BIGGEST INFLUENCES: Γονείς, παππούς, γιαγιά / DID YOU KNOW: “Είμαι ένα ήσυχο, ταπεινό άτομο. Αλλά μόλις με γνωρίσεις, είμαι πλακατζής”».