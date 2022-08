Μπάσκετ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιον Τέιλορ το Λαύριο

Τον Αμερικανό φόργουορντ Κέβιον Τέιλορ ανακοίνωσε το Λαύριο. Ο 23χρονος είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Βαλπαραϊσο, ξεπερνώντας τους 2.000 πόντους στην κολεγιακή καριέρα του. Ο Τέιλορ παίζει με την ίδια άνεση στο «3» και στο «4».

Η ανακοίνωση του Λαυρίου:

«Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Κέβιον Τέιλορ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Ο νέος παίκτης της ομάδας μας γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1999 στο Milwaukee των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ύψος 1.98μ. και αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στις δύο θέσεις των forward.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Witnall High School, έχοντας συμπαίκτη τον Tyler Herro των Miami Heat. Με τις επιδόσεις του συμπεριλήφθηκε στις First Team All-Conference, All Star Team και All Suburban Team.

Επέλεξε το Winona State για να ξεκινήσει την κολεγιακή καριέρα του, στη Division II του NCAA. Εκεί έμεινε για μια τετραετία, από το 2017 έως το 2021, έχοντας εξαιρετικούς μέσους όρους: 15,9 πόντους με 39,2% στα τρίποντα (249/636), 6.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 103 αγώνες.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν επέλεξε να παίζει ως Graduated Student στο Valparaiso (Division I) και επιβεβαίωσε τις ικανότητές του, καθώς σε 32 αγώνες (28 ως βασικός) είχε 12,8 πόντους με 38,3% στα τρίποντα (67/175), 2.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε σχεδόν 35 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Ως παίκτης του Valparaiso στις 23 Φεβρουαρίου 2022 ξεπέρασε - κόντρα στο Drake - τους 2.000 πόντους στην κολεγιακή καριέρα του, επίδοση που έχουν πετύχει άλλοι 26 παίκτες στην ιστορία των κολεγιακών πρωταθλημάτων. Ήταν ο τρίτος παίκτης του Valparaiso που πέτυχε κάτι ανάλογο, διαδεχόμενος τους Alec Peters (Ολυμπιακός) και Bryce Drew (έκανε καριέρα στο ΝΒΑ με 243 αγώνες και έπαιξε και στην Ευρώπη, σε Ρέτζιο Καλάμπρια και Βαλένθια).

Το Λαύριο Megabolt καλωσορίζει τον Kevion στην οικογένειά του και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!».