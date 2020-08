Μπάσκετ: Παρέμεινε στο Λαύριο ο Ντέιβις

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Ντέιβις και για τη σεζόν 2020-21, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Λαύριο.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Devin Davis για τη σεζόν 2020-2021. Ο Devin την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο σε 20 αγώνες: 7.9 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 0.6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Devin, it’ll be great to have you with us, sharing the same journey, by the same road. Welcome back!

Δεν αρχίζουμε ...ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!».