Μπάσκετ: Στο Λαύριο ο Γιώργος Παπανδρέου

Tον Γιώργο Παπανδρέου πρόσθεσε στο δυναμικό του το Λαύριο Megabolt. Ο 24χρονος πλέι μέικερ άρχισε να παίζει μπάσκετ στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, στον οποίο έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα καριέρας του.

Η ανακοίνωση για την συμφωνία με τον Παπανδρέου:

«Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (4/9/1996) point guard (1.90m) Γιώργου Παπανδρέου.

Το Who is Who του Γιώργου:

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ιωνικού Ν. Φιλαδέλφειας και έχει αγωνιστεί:

2019-2020: Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας - Β΄ Εθνική. Eίχε Μ.Ο. 10.8 πόντους, 5.5 ασίστ και 7.4 ριμπάουντ.

2018-2019: Ιωνικός Ν. Φ. - Γ΄ Εθνική

2017-2018: Πεντέλη - Γ΄ Εθνική

2016-2017: Ψυχικό - Α2

2015-2016: Ιωνικός Ν. Φ. - Α΄ ΕΣΚΑ

2014-2015: Ιωνικός Ν. Φ. - Γ΄ Εθνική

Γιώργο, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε μια δημιουργική και γεμάτη επιτυχίες χρονιά με την ομάδα μας»!