Ο Κάιλ Άλμαν η τρίτη κίνηση του Λαυρίου

Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Βασίλη Μουράτου και ενώ είχε προηγηθεί η ανανέωση του συμβολαίου του Μιχάλη Λούντζη, το Λαύριο προχώρησε σε συμφωνία με τον Κάιλ Άλμαν. Πρόκειται για Αμερικανό γκαρντ που έρχεται απευθείας από το κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, οπότε το Λαύριο και η Basket League θα είναι το πρώτο επαγγελματικό του βήμα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου (02/09/1997) Aμερικανού combo guard (1.92m) Kyle Allman Jr!

NCCA: Ο Kyle Allman Jr αποφοίτησε από το Fullerton California State University το 2019 με Μ.Ο. στην κολεγιακή του καριέρα 13.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.8 κλεψίματα και ποσοστό 36% από το τρίποντο.

NCAA Career Highs (ανά στατιστική κατηγορία οι υψηλότερες επιδόσεις του): 40 pts, 9 rebs, 8 asts, 3 stls, 4 blk.

Career awards: All-Big West First Team (2018, 2019), Big West Tournament MVP (2018), Big West Player of the Week (14/11/2016, 8/01/2018, 29/01/2018, 21/01/2019).

Τορόντο Ράπτορς: το καλοκαίρι του 2019 συμμετείχε στο Summer league του Λας Βέγκας με τους Πρωταθλητές του ΝΒΑ, Τορόντο Ράπτορς, όπου σε 1 παιχνίδι είχε 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Nickname (παρατσούκλι): K.J.

Off the Court: Γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης… Είναι γιός του Kyle & της Cynthia Allman…

Favorites include: Jeremy Lamb (basketball player), New York Knicks (basketball team), Kobe Bryant (athlete), J. Cole (musical artist), Forest Whitaker (actor), chicken (food) & Southpaw (movie).Καλώς ήρθες στο Λαύριο K.J.!».