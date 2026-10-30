Τα «πυρά» του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στέφαν Λανουά και τον αναπληρωτή του και υπεύθυνο για το VAR, Πάολο Βαλέρι, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Γιάννης Κόντης.

Ο Βουλευτής και σύμβουλος του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη στην ΠΑΕ Ηρακλής, είπε ότι «εάν δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο, τότε τουλάχιστον οι δύο αυτοί άνθρωποι, που προΐστανται της ελληνικής διαιτησίας, είναι άχρηστοι».

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