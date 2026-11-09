Μια ιδιαίτερα περίεργη υπόθεση ήρθε να απασχολήσει τον ΛεΜπρον Τζέιμς μακριά από τα παρκέ του ΝΒΑ. Άνδρας συνελήφθη έξω από την πολυτελή κατοικία του 41χρονου σούπερ σταρ στην περιοχή Μπρέντγουντ του στο Λος Άντζελες, αφού εντοπίστηκε από το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού να περιφέρεται επί αρκετή ώρα και να επιχειρεί να εισέλθει εντός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, όταν οι υπεύθυνοι ασφαλείας ειδοποίησαν την αστυνομία ότι έχουν εντοπίσει έναν άγνωστο άνδρα μέσω των καμερών παρακολούθησης.

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