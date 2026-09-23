Στην αποφασιστικότητα που υπάρχει στον Ηρακλή για μια επιτυχημένη σεζόν, με όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, στάθηκε ο Τζέιλεν Λεκιού.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 26χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ του «Γηραιού» τόνισε την ικανοποίησή του για τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του «Γηραιού» στα φιλικά προετοιμασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και ανυπομονώ για την παρουσία μας στην φετινή χρονιά».

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