Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο Βαγγέλης Λιόλιος έφτασε στην Ευελπίδων μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τους στημένους αγώνες μπάσκετ που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΟΚ μόλις πέρασε το «κατώφλι» του Ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη δήλωση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας, καθώς ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την ανάδειξη ενός νέου προσωρινού προέδρου. Αναμένονται οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την κάλυψη της θέσης, αλλά και το πρόσωπο που θα αναλάβει την διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ στη νέα περίοδο.

Απολογούνται για τα 49 στημένα παιχνίδια

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και το «δεξί του χέρι» καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για συνολικά 49 περιπτώσεις, όπου φαίνεται να διενεργήθηκαν ατασθαλίες και να χειραγώγησαν το αποτέλεσμα. Η απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή αναμένεται να είναι μαραθώνια.

Οι 49 αγώνες που βρίσκονται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες σε βάρος τους αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες με στόχο την αλλοίωση ή τον επηρεασμό των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου προφυλακίστηκε ο πρώτος της ομάδας του Λιόλιου, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στου οποίου την κατοικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 820.000 ευρώ, τα οποία είχε κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο.

Σειρά για απολογηθούν έχουν πάρει επίσης και οι υπόλοιποι διαιτητές. Ειδικότερα, η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.