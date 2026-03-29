Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησε στην ΕΡΤ μετά την απονομή του τροπαίου στον Αθηναϊκό για την κατάκτηση του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Ελλάδας για το μπάσκετ γυναικών.

«Έχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ γυναικών» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΚ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην διεξαχθούν πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στην Α1 γυναικών.

O Βαγγέλης Λιόλιος αποκάλυψε πως την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχουν έξι, αντί για πέντε ομάδες από την Α1 Γυναικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι δύο πρώτες, δηλαδή ο Αθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός θα μετέχουν στη Euroleague, ενώ οι τέσσερις επόμενες θα παίξουν στο EuroCup (Ολυμπιακός, Παναθλητικός, Πανσερραϊκός και Πρωτέας Βούλας).

«Δεν έχει σημασία η δική μας συμβολή στο μπάσκετ γυναικών, αλλά η εικόνα και τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή γίνετια ένα φανταστικό πρωτάθλημα, τόσο στην Α1 όσο και στην Α2. Οι ομάδες πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη. Ήδη την Πέμπτη (2/4) παίζει η ομάδα του Αθηναϊκού στον τελικό (σσ. του Eurocup). Νομίζω έχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ γυναικών και θα συνεχίσουν. Εμείς στην ομοσπονδία δημιουργούμε τις συνθήκες για να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν. Αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο. Κι από τη στιγμή που βλέπουν ώριμες τις συνθήκες και τις δυνατότητες, έρχονται άνθρωποι και επενδύουν. Αναπτύσσεται το μπάσκετ γυναικών. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Elite League, το ίδιο συμβαίνει και στην Basket League. Δεν είναι δουλειά της ομοσπονδίας να κάνει τα πάντα. Δουλειά της ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, που θα μπορέσει κάποιος να νιώσει μια ασφάλεια για να προχωρήσει μπροστά. Κι αυτό κάνουμε. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ γυναικών. Δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα και πρέπει να το πω αυτό. Η FIBA υμνεί τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Έχουν αλλάξει τα πάντα», είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος και πρόσθεσε:

«Είναι εκπληκτικό όμως αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ γυναικών. Η FIBA υμνεί τις ομάδες και είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν και θα γίνουν ακόμη καλύτερα στη συνέχεια. Οι δύο πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος θα πάνε Euroleague και οι τέσσερις επόμενες EuroCup. Εννοείται (σσ. πως μας δίνουν μια παραπάνω θέση στην Ευρώπη). Βεβαίως. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Υπάρχει μεγάλη όρεξη από ανθρώπους να μπουν στο μπάσκετ γυναικών. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες γιατί βοηθούν το μπάσκετ γυναικών να ανέβει».

Για το αν θα γίνουν οι αγώνες για τις θέσεις 5-8 ή όχι, τόνισε: «Υπάρχει ένα αίτημα των ομάδων να μην γίνει το ματς για την 5η θέση (σσ. αφού θα έχουμε ένα έξτρα εισιτήριο). Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Για εμάς σημασία έχει να βοηθάμε τις ομάδες και όχι να δυσκολεύουμε τη ζωή τους. Αν δεν διακυβεύεται κάτι, θα το δούμε με θετική άποψη. Ακόμα δεν έχει παρθεί απόφαση».