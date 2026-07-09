Άμεση ήταν η αντίδραση του Βαγγέλη Λιόλιου μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία επέβαλε βαρύτατο πρόστιμο στον Πρόεδρο της ΕΟΚ, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την ΚΑΕ Προμηθέας.

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ΕΕΑ, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις αποφάσεις της.

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