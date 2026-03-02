Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η  εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ με το Μαυροβούνιο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ελλάδα #Μαυροβούνιο