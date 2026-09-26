Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους αυτήν την ώρα (ΣΚΑΪ) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Stoiximan Super Cup 2026, που διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Δύο 24ωρα μετά την επιβλητική νίκη τους επί της Μπασκόνια με 106-89 σκορ στη Βιτόρια οι Πειραιώτες ρίχνονται στη μάχη για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς και είναι θεωρητικά το φαβορί απέναντι στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

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