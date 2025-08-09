Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1) στη Λεμεσό το δυνατό φιλικό παιχνίδι της Εθνικής μπασκετ ανδρών απέναντι στη Σερβία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αγωνίζεται απέναντι στους «πλάβι» χωρίς τον μεγάλο αστέρα της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα μαζί με τους Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ LIVE STREAMING MΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ

Παράλληλα εκτός της τελικής 14άδας για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου και Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Από τη Σερβία απουσιάζει ο Βασίλιε Μίτσιτς, καθώς και οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς.

Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του τουρνουά, η Κύπρος γνώρισε βαριά ήττα από το Ισραήλ με 109-69 σκορ.

Εξαιρετική ήταν η εικόνα της Εθνικής μας στο πρώτο δεκάλεπτο.

Έχοντας πολύ καλή κυκλοφορίας μπάλας, εξαιρετικά ποσοστά και μόλις δύο λάθη, η ομάδα του Σπανούλη ξεκίνησε περίφημα απέναντι στο πανίσχυρο συγκρότημα του Πέσιτς, με το τρίποντο του Λαρεντζάκη να διαμορφώνει το 26-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με οκτώ πόντους ο Μήτογλου είναι ο πρώτος σκόρερ της «γαλανόλευκης».

Σερβία: 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 9 ριμπάουντ (4 αμυντικά – 5 επιθετικά), 6 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα

Ελλάδα: 7/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ (2 αμυντικά – 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα δεκάλεπτα: 26-26