Στο Λος Άντζελες θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τρία ακόμη χρόνια ο Λούκα Ντόντσιτς, καθώς έβαλε την υπογραφή του στην επέκταση του συμβολαίου του με τους Λέικερς. Ουσιαστικά λοιπόν, αυτό που όλοι περίμεναν, έγινε πράξη το μεσημέρι του Σαββάτου (2/8). Λίγο πριν ενταχθεί στην προετοιμασία της Σλοβενίας για το EuroBasket 2025, o Λούκα Ντόντσιτς υπέγραψε την τριετή επέκταση με τους «λιμνάνθρωπους», με option για το καλοκαίρι του 2028.

Ο 26χρονος σούπερ σταρ θα λάβει 165 εκατομμύρια δολάρια γι’ αυτά τα τρία χρόνια, ενώ το καλοκαίρι του 2028 θα μπορεί να υπογράψει νέα πενταετή επέκταση, αξίας 417 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε επτά σεζόν στο NBA ο Ντόντσιτς μετράει 28.6 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 8.2 ασίστ ανά 34.9 λεπτά, ενώ πέρυσι είχε 28.2 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ σε 28 αγώνες με την φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες στην οποία μετακόμισε μέσω ανταλλαγής από τους Μάβερικς.

Πλέον, ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να αφοσιωθεί στο EuroBasket, με την ομάδα του να βρίσκεται στον Δ’ Όμιλο (Κατοβίτσε) μαζί με την Ισλανδία, τη Γαλλία, την Πολωνία, το Βέλγιο και το Ισραήλ.

«Μόλις υπέγραψα την επέκταση με τους Λέικερς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να δουλεύω για να φέρω πρωταθλήματα στο Λος Άντζελες και θα συνεχίσω να κάνω τον κόσμο της ομάδας περήφανο. Ευγνώμων στους Λέικερς, στους συμπαίκτες και στους οπαδούς, που έχουν δείξει τόση αγάπη από την πρώτη ημέρα. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα» ήταν η δήλωσή του.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025