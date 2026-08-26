Λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με το Μαρούσι για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Μιχάλης Λούντζης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των κιτρινόμαυρων μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν στη νέα του ομάδα.

Ο διεθνής γκαρντ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους ανθρώπους του συλλόγου, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν παρά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η αποθεραπεία του έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εργάζεται σκληρά για να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση που τόσο του έλειψε.

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