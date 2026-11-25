Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε με 91-82 από τη Σαραγόσα εκτός έδρας, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague Γυναικών, και θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στην τελευταία αναμέτρηση με τη Λαντ.

Η ομάδα του Βύρωνα επέστρεψε από το -15, με τη Βανλό να δίνει το προβάδισμα (71-69), αλλά η Ορτίθ ισοφάρισε στα 1,8΄΄ και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί ο Αθηναϊκός έμεινε από δυνάμεις, απέναντι στην πρωτοπόρο του Α΄ ομίλου και αήττητη Σαραγόρα. Η Πρινς είχε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πλέον το σύνολο του Ηλία Ζούρου χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον 14 πόντους απέναντι στη Λαντ για να ελπίζει.

Τα δεκάλεπτα: 27-12, 44-34, 54-55, 73-73, 91-82

Σαραγόσα (Καντέρο): Σέπαρντ 9, Μπανκόουλ 7, Ορτίθ 17, Χέμπε 10, Φίντζαλ 16, Βοράτσκοβα, Φλόρες 3, Γκαρθόν 2, Όμα 10, Βίτολα, Ερμόσα 5, Μπρίτο 12.

Αθηναϊκός (Ζούρος): Ράτζα 10, Βαν Ντερ Χορστ 8, Χρίστοβα 2, Παυλοπούλου, Τάντιτς 4, Μακόλεϊ 2, Πρινς 21, Παρκς 16, Ανίγκουε, Φασούλα 2, Βανλό 17.