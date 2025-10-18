Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Διαφήμιση του μπάσκετ ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη, που διεξήχθη το Σάββατο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Στο παρκέ κυριολεκτικά έπεσαν κορμιά για… 50 λεπτά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παίρνει εν τέλει μία νίκη θρίλερ με 108-103 σκορ επί των «κιτρινόμαυρων», μετά από δύο παρατάσεις.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα από το συγκρότημα του Παπαθεοδώρου, που κατέκτησε το πρώτο ροζ φύλλο στον εφετινό μπασκετικό μαραθώνιο.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 80-80 με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα και 96-96 στο τέλος του 1ου έξτρα πενταλέπτου.

Το Μαρούσι είχε προηγηθεί και με +16 πόντους (65-49), αλλά ο Άρης αντέδρασε, ο Κουλμπόκα με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο ισοφάρισε σε 80-80 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Τζόουνς οδηγούσε τον Άρη.

Οι Μέικον και Κινγκ απαντούσαν για το Μαρούσι. Για να αστοχήσει, όμως ο Μπράις Τζόουνς σε δύο βολές στα 2.5 δευτερόλεπτα και ο αγώνας να οδηγηθεί σε 2η παράταση. Ο Τζόρνταν Κινγκ έβαλε την «υπογραφή» του στη 2η παράταση για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα το Μαρούσι.

Το Μαρούσι πήρε 31 πόντους από τον Τζόρνταν Κινγκ, 23 από τον Ντάριλ Μέικον, ενώ double double σημείωσε, με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ ο Μαξίμ Σάλας. Ο Λόντον Περάντες πρόσφερε 11 πόντους και 9 ασίστ.

Για τον Άρη, double double σημείωσε ο Στίβεν Ίνοχ με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα πέτυχε 19 πόντους, ενώ… 17 ριμπάουντ (!) μάζεψε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Μπράις Τζοουνς είχε 19 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Μπράιαν Φορμπς.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83, 96-96 (1η παρ), 108-103 (2η παρ.).

Μαρούσι (Βασίλης Παπαθεοδώρου): Μέικον 23 (2), Σάλας 18, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 11 (3), Ρέινολντς 11 (2), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ 24 (5), Ουίλιαμς 9 (4 ριμπάουντ), Ιορδάνου

Άρης (Καράιτσιτς): Τζόουνς 19 (2), Φορμπς 16 (4), Ίνοκ 22, Χάρελ, Κουλμπόκα 19 (4), Μήτρου-Λονγκ 13 (2), Μερκβιλάτζε 3 (1), Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης 4 , Μποχωρίδης 4

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ