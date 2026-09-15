Μέσα από μία αιχμηρή ανακοίνωση, η ΚΑΕ Μαρούσι τοποθετήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν στην ΕΕΑ τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επανήλθε με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι καταγγελίες που υπέβαλε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με ζητήματα διαφάνειας εμπλέκουν τον Βαγγέλη Λιόλιο με την προεδρία της ΚΑΕ Προμηθέας.

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