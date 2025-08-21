Με δύο σημαντικές απουσίες ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν το Μαρούσι. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν είχε στη διάθεσή του στο κλειστό του Αγίου Θωμά τους Ντάριλ Μέικον και Κάμερον Ρέινολντς. Ο Μέικον θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα την Παρασκευή (22/1) ενώ ο Κάμερον Ρέινολντς βρίσκεται στη Νικαράγουα για τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στο FIBA AmeriCup.

Από το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας θα απουσιάσουν, για λόγους υγείας, οι Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Χάρης Γιαννόπουλος. Αμφότεροι αναμένεται να ενταχθούν στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Στις προπονήσεις συμμετέχει και ο Νίκος Οκεκουόγιεν, ο οποίος θα έχει βοηθητικό ρόλο.

Αυτή τη στιγμή του Μαρούσι έχει στο ρόστερ του πέντε ξένους, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής (τουλάχιστον) ενός ακόμη που θα αγωνίζεται στη θέση του power forward και επτά Έλληνες. Πρόκειται για τους: Χάρη Γιαννόπουλο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, Χρήστο Ιορδάνου, Ιωάννη Καρακώστα, Μάνο Χατζηδάκη, Γιώργο Καλαϊτζάκη και Νίκο Τουλιάτο.