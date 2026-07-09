Άμεση ήταν η δημόσια τοποθέτηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΕΑ να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας.

Ο Σύλλογος των βορείων προαστίων κάνει λόγο για ιστορική δικαίωση, αποκαλύπτει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα «ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσοι καταπάτησαν τους θεσμούς», ενώ ζητά από όσους εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης να παραιτηθούν.

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