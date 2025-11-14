Δεν έχει ξαναγίνει τουλάχιστον μετά από αγώνα της Euroleague, αυτό που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, στο Παρίσι μετά τη λήξη της αναμέτρησης Παρί-Βαλένθια 90-86.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων Πέδρο Μαρτίνεθ εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις ωστόσο στην αίθουσα δεν είδε ούτε ένα δημοσιογράφο για να ακούσει όσα επρόκειτο να πει.

Φανερά αιφνιδιασμένος και συνάμα απορημένος, ρώτησε τον υπεύθυνο Τύπου. «Έτσι θα είναι»;

Μόλις έλαβε θετική απάντηση, μίλησε όλο κι όλο για 5 δευτερόλεπτα (!), αναφέροντας απλά το τελικό σκορ του αγώνα και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να πει οτιδήποτε άλλο.

Άλλωστε δεν υπήρχε και κανείς άλλος για να τον ακούσει…

Δείτε το βίντεο