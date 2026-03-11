Στην προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού επικεντρώθηκε ο τεχνικός της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τόμας Μασιούλις, στις δηλώσεις του, κατά την αναχώρηση της λιθουανικής ομάδας για την Αθήνα.

Η Ζαλγκίρις προέρχεται από ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία και έχει στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα με νίκη μέσα στο Telekom Center Athens, την Πέμπτη (12/3, 22:00, Novasports Prime) απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, για την 31η αγωνιστική της Eurleague.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τόμας Μασιούλις είπε:

«Κατευθυνόμαστε προς ένα γήπεδο με καυτή ατμόσφαιρα. Ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει έναν εκ των κορυφαίων πάουερ φόργουορντ στη Euroleague, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ακόμη χρειάζονται χρόνο για να ρολάρουν, αλλά αποτελεί μία απίστευτη ώθηση για τους αντιπάλους μας ο συγκεκριμένος παίκτης. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να μην τους επιτρέψουμε να πετύχουν εύκολα καλάθια».

Η Ζαλγκίρις έχει ρεκόρ 17-13 και βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.