Η 21η αγωνιστική της GBL φέρνει την Κυριακή τρία παιχνίδια με τα βλέμματα να στρέφονται στο αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ, όπου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μετρούν δυνάμεις στις 16:00.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 34 βαθμούς και ρεκόρ 15-4, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί στην τρίτη με 32 βαθμούς και ρεκόρ 14-4, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο. Η νίκη για την ΑΕΚ θα σήμαινε ισοβαθμία με ευνοϊκό πρόσημο στη μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ για τον Παναθηναϊκό θα αναπτέρωνε ακόμα περισσότερο το ηθικό εν όψει της δύσκολης συνέχειας στην Euroleague μετά και την επικράτηση από της Ζαλγκίρις.

