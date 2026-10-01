Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που τα είχε όλα, η Euroleague επέλεξε την εκπληκτική συνεργασία ανάμεσα στους Πι Τζέι Ντόζιερ και Κάι Τζόουνς της Αναντολού Εφές, στην κορυφή του βίντεο των εντυπωσιακότερων φάσεων της 2ης αγωνιστικής.

Η 2η αγωνιστική της διοργάνωσης χάρισε στους φίλους του μπάσκετ σπουδαίες αναμετρήσεις που κρίθηκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, καθώς και εντυπωσιακά plays σε άμυνα και επίθεση, με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν το «παρών».

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