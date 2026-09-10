Στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚE αποφασίστηκε η αύξηση των ξένων παικτών, από έξι σε επτά, ανά ομάδα στην Greek Basketball League, από την επόμενη σεζόν.

Η απόφαση αφορά την αγωνιστική περίοδο 2027-28. Οι συμμετέχουσες ομάδες της GBL πέρασαν κατά πλειοψηφία την αύξηση των μη Ελλήνων παικτών, ωστόσο η απόφαση πρέπει να εγκριθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Από εκεί και πέρα, στη Γενική Συνέλευση της διοργανώτριας Αρχής της GBL εγκρίθηκαν οι κανονισμοί της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ο κανονισμός πρωταθλήματος και το πειθαρχικό.