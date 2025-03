Tους αντιπάλους της στην τελική φάση του Eurobasket Γυναικών, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι (18 έως 29 Ιουνίου), έμαθε το Σάββατο η Εθνική μας ομάδα, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/3) στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα.

Πιο συγκεκριμένα η «γαλανόλευκη» κληρώθηκε στον 1ο όμιλο, μαζί με Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία.

Οι αγώνες του ομίλου της Εθνικής μας καθώς και η τελική φάση (23-29/6) της διοργάνωσης θα διεξαχθούν στο ΣΕΦ.

Η φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί από τις 18-22 Ιουνίου στην Αθήνα καθώς και σε ακόμη τρεις πόλεις, στην Μπολόνια, στο Μπρνο και το Αμβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην προημιτελική φάση θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε ομίλου.

Οι όμιλοι:

Α’ Όμιλος: Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ελβετία

Β’ Όμιλος: Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, Λιθουανία

Γ’ Όμιλος: Τσεχία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία

Δ’ Όμιλος: Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ισπανία

