Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστούς τους 18 παίκτες που επέλεξε για τους δύο αγώνες της Εθνικής Ελλάδας τον Νοέμβριο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με στόχο να ενισχύσει τη θέση του στη «μάχη» για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με τη Γεωργία εντός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη (26/11, 20:00) στο T-Center, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει στο Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα την Ισπανία (29/11, 19:00).

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