Ο Θοδωρής Παπαλουκάς ψηφίστηκε στους κορυφαίους 25 παίκτες της ιστορίας της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να συγχαίρει τον πρώην αρχηγό των «ερυθρόλευκων».

«Το άξιζες Τεό» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στη σχετική ανάρτησή της. Νωρίτερα σήμερα (18/3), η Euroleague έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα της τέταρτης πεντάδας των παικτών που ψηφίστηκαν στην κορυφαία 25άδα όλων των εποχών της Euroleague. To όνομα του Θοδωρή Παπαλουκά ανακοινώθηκε μαζί με αυτά των Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Μάικ Μπατίστ, Κάιλ Χάινς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού είχε φορέσει και ο Κάιλ Χάινς πριν μετακομίσει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι ενώ πρόσφατα έβαλε τελεία στην καριέρα του. Ο Μάικ Μπατίστ υπήρξε ο μακροβιότερος Αμερικανός παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Πλέον απομένουν πέντε ονόματα ν’ ανακοινωθούν από τη Euroleague για να συμπληρωθεί η 25άδα με τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στη Euroleague. Oι 20 παίκτες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα (18/3) είναι οι εξής: Σπανούλης, Διαμαντίδης, Πρίντεζης, Τεόντοσιτς, Μποντίρογκα, Σισκάουσκας, Ντε Κολό, Γιουλ, Βούισιτς, Μίτσιτς, Τζέιμς, Άντονι Πάρκερ, Σέρχι Ροντρίγκεθ, Ντόντσιτς, Ταβάρες, Ναβάρο, Παπαλουκάς, Μπατίστ, Χάινς και Μπογκντάνοβιτς.

Όσον αφορά στην πεντάδα που ανακοινώθηκε σήμερα (18/3), ο Θοδωρής Παπαλουκάς κατέκτησε δύο τίτλους Euroleague, το 2006 και το 2008, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (μετά τον Ολυμπιακό).

Ο Μάικ Μπατίστ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 2003 έως το 2012 και εν συνεχεία από το 2013 έως το 2014. Ο Μπατίστ κατέκτησε τρεις τίτλους Euroleague (2007, 2009, 2011) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κάιλ Χάινς αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό από το 2011 έως το 2013 και εν συνεχεία υπέγραψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2013-20). Ακολούθησε η Αρμάνι Μιλάνο (2020-24). Ο Κάιλ Χάινς κατέκτησε δύο τίτλους Euroleague με τoν Ολυμπιακό (2012, 2013), δύο τίτλους με την ΤΣΣΚΑ (2016, 2019), ενώ τρεις φορές αναδείχτηκε «Καλύτερος Αμυντικός” μίας σεζόν στη Euroleague (2016, 2018, 2022).

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 1997 έως το 2007 αρχικά. Αγωνίστηκε στο NBA για αν επιστρέψει το 2008 στους «μπλαουγκράνα», να γίνει αρχηγός τους και να «κρεμάσει τα παπούτσια του» το 2018. Ο “La Bomba” κατέκτησε δύο τίτλους Euroleague (2003, 2010), αναδείχτηκε MVP της σεζόν το 2009, αλλά και MVP του φάιναλ φορ το 2010. Πέντε φορές αναδείχτηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας μίας σεζόν στη Euroleague (2006, 2007, 2009, 2010, 2011).

O Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague ως παίκτης της Φενερμπαχτσέ το 2017, στον τελικό, στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ολυμπιακό, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Στη Φενέρ είχε αγωνιστεί από το 2014 έως το 2017. Αμέσως μετά μεταπήδησε στο ΝΒΑ.

The fourth and penultimate group of players included in the ALl-EuroLeague 25 team are HERE✅

Some serious talent in this group of 5 🥶#EUROLEAGUE25 I #ONLY25 pic.twitter.com/580sH8KM9o

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 18, 2025