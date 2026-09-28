Ο Αθηναϊκός δεν πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και επικράτησε με 86-68 της Μέχελεν, ξεκινώντας με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις του στο AΘens Cup, που διοργανώνεται στον Βύρωνα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μέχελεν να μπαίνει πιο συγκεντρωμένη στο παρκέ, και να παίρνει σημαντικές διαφορές εκμεταλλευόμενη την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την κακή άμυνα των γηπεδούχων, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (24-13).

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