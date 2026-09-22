Με τη στιγμή της αυλαίας του EuroCup να πλησιάζει, οι στοιχηματικές έχουν πάρει «φωτιά» με τις αποδόσεις για τις ομάδες να βγάζουν ξεκάθαρο φαβορί.

Οι «επενδύσεις» που έχουν γίνει σε ΠΑΟΚ και Άρη δεν περνούν απαρατήρητες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις των στοιχηματικών. Το ενδιαφέρον για τη φετινή σεζόν εντείνεται με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να «κλέβουν» τις εντυπώσεις φιγουράροντας στις πρώτες δύο θέσεις μεταξύ των ομάδων που θεωρούνται ως φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης της διοργάνωσης.

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