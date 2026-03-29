Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο κι έχοντας συνολικά τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι πέρασε από το Ιβανώφειο κερδίζοντας με το θριαμβευτικό 91-72 τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπορεί να έμεινε στην τελευταία θέση, όμως έφτασε στην πέμπτη φετινή της νίκη, όσες έχει κι ο Πανιώνιος με παιχνίδι λιγότερο, ενώ μία περισσότερη έχει η Καρδίτσα. Ο «Γηραιός», από την άλλη, με ρεκόρ 8-13, ισοβαθμεί με τη Μύκονο και βρίσκεται οριακά στην οκτάδα.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μετά το πρώτο δεκάλεπτο σαν να… κατέρρευσε, πληρώνοντας τα πολύ άσχημα ποσοστά εντός πεδιάς, αλλά και τα πάρα πολλά λάθη – συνολικά 17. Ο Φάντερμπερκ πάλευε μόνος – έκανε double-double με 16 πόντους κι 11 ριμπάουντ – ενώ ο Τζάστιν Πάρκερ Έντλερ-Ντέιβις «ξύπνησε» αργά, όταν το Μαρούσι είχε «καπαρώσει» τη νίκη.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρωτοπορία στο σκορ. Ξεκίνησαν με ένα 5-0, συνέχισαν με ένα 16-9 στα μισά της πρώτης περιόδου, την οποία και έκλεισαν στο 26-21, έχοντας για μπροστάρη τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ που σημείωσε 7 πόντους ενώ είχε και 4 ριμπάουντ. Κυριάρχησαν στους αιθέρες και στις δύο ρακέτες, αλλά ήταν αρκετά άστοχοι (μόλις 3/16 στο ημίχρονο) έξω από τα 6,75μ., κάτι που είχε αντίκτυπο.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να στηρίζονται, κυρίως, στους Τζόρνταν Γουόκερ και Τζακόρεϊ Γουίλιαμς – αμφότεροι είχαν από 8 πόντους. Λίγο μετά τα μισά της περιόδου, το Μαρούσι ισοφάρισε με τον Σίλβιο ντε Σόουζα (34-34) και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο σκορ με τον Τζορτζ Πάπας (34-36). Οι «κυανόλευκοι» σκόραραν κυρίως με βολές (20/27 στο ημίχρονο, έναντι του 6/6 της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου), με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την περίοδο προηγούμενοι με βραχεία κεφαλή.

Με ένα σερί 7-0, το Μαρούσι μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, για να επανέρθει ο Ηρακλής (57-58) χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα, βελτιώνοντας κάπως το ποσοστό του. Ένα αντιαθλητικό φάουλ, όμως, πάνω στον Λόντον Περαντές κι ένα τρίποντο του Γουόκερ έδωσαν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα πόντων στους φιλοξενούμενους (59-69), με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με αυτό το σκορ, αφού οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς συνέχισαν να είναι εκνευριστικά άστοχοι.

Κρις Σμιθ και Γουίλιαμς «τράβηξαν» επιθετικά τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, για να πάρει μετά τη σκυτάλη ο Ντε Σόουζα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 16 (63-79) χάρη σε έξι σερί πόντους. Ο Περαντές, με τέσσερις δικούς του, την πήγε στους 20 (63-83), για να πάρει εν τέλει το Μαρούσι μία πολύ σπουδαία νίκη, με 91-72.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 16 (1), Στρονγκ, Μωραΐτης 5, Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 15 (2), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Σμιθ 12, Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 7 (1), Σίλας 2, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 2, Γουόκερ 20 (3), Ρέινολντς 8 (2), Σάλας 9, Ντε Σόουζα 11, Καρακώστας, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 4, Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουίλιαμς 15, Περάντες 17 (2).